Alleati in affari - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Alleati in affari. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : SOCI

Significato/Curiosita : Alleati in affari

Della supremazia aerea degli alleati e della scarsità di mezzi aerei dell'asse. sempre per confondere il nemico, gli alleati fecero anche trapelare la notizia... soci (in russo: ascolta[·info]; traslitterazione anglosassone: sochi; in adighè: ) è una città della russia meridionale, situata nel territorio... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 4 maggio 2023

Altre risposte alla domanda : Alleati in affari : alleati; affari; Li mandano gli alleati ; Era un indice a piazza affari ; Si dice di affari che non lasciano tranquilli; affari di cuore; C è quello di nozze e quello d affari ; Ministero degli affari Esteri;

Cerca altre Definizioni