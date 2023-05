Addis Abeba ne è la capitale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Addis Abeba ne è la capitale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ETIOPIA

Significato/Curiosita : Addis abeba ne e la capitale

Nome di sheger, è la capitale dell'etiopia e la sede centrale dell'unione africana con 3 273 000 abitanti stimati a luglio 2015. addis abeba si trova ad un'altitudine... Argomento in dettaglio: diritti lgbt in etiopia. l'istruzione in etiopia è stata dominata dalla chiesa ortodossa etiope per molti secoli, fino a quando, nei... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 4 maggio 2023

