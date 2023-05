A voi… in latino - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: A voi… in latino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : VOBIS

Fate vobis è un'espressione scherzosa in uso nella lingua italiana corrente che, in un latino sgrammaticato (vobis è un pronome latino al dativo/ablativo:... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 3 maggio 2023

