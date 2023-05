Visibile in pieno centro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Visibile in pieno centro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : IB

Significato/Curiosita : Visibile in pieno centro

Originale è rimasto poco o nulla, trasformato in abitazioni private, ma è ancora visibile nel pieno centro cittadino la conformazione delle strade che formano... (wipo) internet banking ib – videogioco per computer. ib – tipo di supernova ib – codice vettore iata di iberia airlines ib – codice iso 3166-2:es delle... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 3 maggio 2023

Altre risposte alla domanda : Visibile in pieno centro : visibile; pieno; centro; Invisibile corpuscolo; Combustibile invisibile ; visibile al buio; Un invisibile fonte di energia; visibile , non celato; pieno di mancanze; Un ritratto pieno di esagerazioni; Si usa come ripieno ; Quando è pieno , è gonfio; Un recipiente proverbialmente pieno ; Il centro di Biella; Un centro tra l Aprica e il Tonale; centro di campagna; Il centro d Italia; Il centro di Cervia;

Cerca altre Definizioni