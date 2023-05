Un vetusto stabilimento per la produzione di lana - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un vetusto stabilimento per la produzione di lana. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : TIRATOIO

Significato/Curiosita : Un vetusto stabilimento per la produzione di lana

Raffinato dolce natalizio. fa parte della zona di produzione del vino arcole doc. cologna veneta è un comune italiano situato nell'entroterra della regione... Il tiratoio era un impianto usato nella produzione dei panni di lana. nelle città della produzione laniera era necessario, tra i vari passaggi lavorativi... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 3 maggio 2023

Altre risposte alla domanda : Un vetusto stabilimento per la produzione di lana : vetusto; stabilimento; produzione; lana; stabilimento industriale; Una sezione dello stabilimento ; Un responsabile dello stabilimento ; Ha autorità in stabilimento ; stabilimento che distilla il carbon fossile; Studia la produzione artificiale di sostanze organiche; Un classico sistema di produzione industriale; La zona di produzione di un ricercato radicchio; Vi avviene la riproduzione di tutte le anguille; Quelli di produzione preoccupano gli industriali; Bella spiaggia friulana ; Un pesante indumento di lana ; Una giacca di lana ; Dà una lana morbidissima; La si tosa per la lana ;

Cerca altre Definizioni