Vestito come il giudice - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vestito come il giudice. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : TOGATO

Significato/Curiosita : Vestito come il giudice

Non è così. nell'ufficio del giudice, chiarchiaro, per lo stupore di d'andrea, arriva vestito come un perfetto menagramo. il protagonista dichiara che non... Sia il personaggio togato ritratto nella scultura, né tantomeno gli antenati raffigurati nei busti, tuttavia le scarpe che il togato indossa suggeriscono... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 3 maggio 2023

Altre risposte alla domanda : Vestito come il giudice : vestito; come; giudice; La materia dei grandi investito ri; La sarta se ne serve per confezionare un vestito ; Lo riceve rinvestito ; Il... vestito di Adamo; vestito in modo eccentrico; Giustiziati come Gioacchino Murat; Grandiosi come le piramidi d Egitto; Instabili come i pendoli; Uno scrittore come Tertulliano o san Giustino; Era come DDR; Lo e il giudice imparziale; Convocare davanti al giudice ; Il giudice dei sapori; Punizione data dal giudice ; Ammonizione ufficiale del giudice di sedia a un tennista;

Cerca altre Definizioni