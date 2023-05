Vastissimo possedimento agricolo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vastissimo possedimento agricolo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : LATIFONDO

Significato/Curiosita : Vastissimo possedimento agricolo

Economico-sociale curtense entrò in crisi. nonostante le innovazioni in campo agricolo (aratro pesante, rotazione triennale delle colture etc.) i mini fondi non... – se stai cercando la proprietà agricola romana, vedi latifondo (storia romana). il latifondo è una proprietà terriera di grandi dimensioni, lasciata... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 3 maggio 2023

Altre risposte alla domanda : Vastissimo possedimento agricolo : vastissimo; possedimento; agricolo; Un vastissimo parco nazionale nelle Alpi Graie; vastissimo Stato degli Usa; Ex possedimento portoghese; Ex possedimento portoghese a sud di Bombay; Un metro quadrato di campo agricolo ; Un razzo che può salvare il raccolto agricolo ; Un contratto agricolo ; Attrezzo agricolo a motore per smuovere la terra; Centro agricolo del Napoletano;

Cerca altre Definizioni