L unione che impedisce d avere due mogli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L unione che impedisce d avere due mogli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : MONOGAMIA

Significato/Curiosita : L unione che impedisce d avere due mogli

Inoltre fluentemente la lingua klingon, che usano talvolta per non farsi capire dalle rispettive fidanzate/mogli. il merchandising di star trek è inoltre... La monogamia può riferirsi a una relazione esclusiva tra due esseri umani, a prescindere dalla loro unione matrimoniale. in biologia la monogamia fa riferimento...