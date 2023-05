Una preposizione semplice e un segno aritmetico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una preposizione semplice e un segno aritmetico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : PER

Significato/Curiosita : Una preposizione semplice e un segno aritmetico

Spiegare cosa significhi questo signum, adeodato propone un suo sinonimo, vale a dire la preposizione «de». redarguito dal padre, che gli chiede di indicare... per, acronimo che sta per please explain the rhythm è una band pop e beatboxing lettone formata nel 2007. i componenti originali della banda erano ralfs...