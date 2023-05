Una pistola in edilizia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una pistola in edilizia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : SPARACHIODI

Significato/Curiosita : Una pistola in edilizia

Chinnici e si orientarono sulla pista della speculazione edilizia: si ipotizzò inizialmente una rivalità relativa ad un'area edificabile tra cavataio ed... La pistola sparachiodi (o semplicemente sparachiodi, detta anche chiodatrice) è un attrezzo utilizzato per conficcare chiodi nel legno o in altri materiali... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 3 maggio 2023

