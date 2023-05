Tipo di triangoli con due lati uguali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tipo di triangoli con due lati uguali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ISOSCELI

Significato/Curiosita : Tipo di triangoli con due lati uguali

Però tra i tanti possibili triangoli con questa caratteristica normalmente in letteratura ci si riferisce ai due triangoli isosceli ricavabili dal pentagono... Equilateri e i triangoli rettangoli isosceli. esistono anche triangoli isosceli acutangoli e ottusangoli. i triangoli isosceli rettangoli sono tutti simili tra... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 3 maggio 2023

