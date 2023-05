Un tipo di bastone da golf - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un tipo di bastone da golf. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : LEGNO

Significato/Curiosita : Un tipo di bastone da golf

Esegue nel golf utilizzato in tutti i tipi di colpi per far partire la palla verso l'obiettivo facendola alzare. esso è diverso per ogni tipo di colpo. in... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi legno (disambigua). il legno è il tessuto vegetale che costituisce il fusto delle piante aventi...