Un tifoso in maglia granata - Cruciverba

Soluzione 9 lettere : TORINISTA

Significato/Curiosita : Un tifoso in maglia granata

Storicamente neri con risvolto color granata, in varie stagioni vennero adottati interamente granata oppure, più raramente, granata e bianchi. per la stagione 1958-59... Gare e 20 reti realizzate quando era in maglia granata, è il giocatore torinista con più presenze e gol in azzurro di sempre. esordisce il 19 aprile 1975... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 4 maggio 2023

