Fu teatro di una vittoria navale di Temistocle sulla flotta di Serse - Cruciverba

Fu teatro di una vittoria navale di Temistocle sulla flotta di Serse.

Soluzione 8 lettere : SALAMINA

Significato/Curiosita : Fu teatro di una vittoria navale di temistocle sulla flotta di serse

Ateniese temistocle, fu da lui costretta a intraprendere un secondo scontro con la flotta avversaria, nella speranza che una vittoria navale allontanasse... salamina (in greco moderno: saaµa, traslitterato: salamína; in greco antico: saaµ, salamís,), conosciuta anche come koulouris o koulouri (in greco...