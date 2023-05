Tante sono le nostre regioni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tante sono le nostre regioni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : VENTI

Significato/Curiosita : Tante sono le nostre regioni

La cucina bergamasca, una delle tante cucine tipiche della regione lombardia, è caratterizzata da piatti che utilizzano i prodotti tipici del territorio... Disambiguazione – "venti" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi venti (disambigua). venti (cf. latino viginti, greco es) è il numero... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 3 maggio 2023

Altre risposte alla domanda : Tante sono le nostre regioni : tante; sono; nostre; regioni; Protestante metodista; Un cantante italiano; Il Clapton cantante e chitarrista britannico; Controllare costante mente; Spettante ; sono doppie in battello; sono quotate in Borsa; sono alla base degli apparecchi digitali; Lo sono le carte di chi bara; Così si possono portare i libri; Appesta le nostre città; Uscivano dalle nostre tasche; Il regime alimentare delle nostre zone; nostre ... al singolare; Riguardanti le nostre prime settimane di vita; Sono locali nelle regioni ; Lo sono le regioni alpine e appenniniche; La fidanzata in certe regioni ; regioni eteree; regioni etere;

Cerca altre Definizioni