Studia la produzione artificiale di sostanze organiche - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Studia la produzione artificiale di sostanze organiche. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 13 lettere : BIOTECNOLOGIA

Significato/Curiosita : Studia la produzione artificiale di sostanze organiche

Sfruttato, mentre è sfruttato quello prodotto durante la fermentazione anaerobica delle sostanze organiche in particolare nei trattamenti delle acque reflue... Los colores de la biotecnología, su biotecnología sí. url consultato il 29 ottobre 2016. lilia alberghina e enrico cernia, biotecnologie e bioindustria,... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 4 maggio 2023

