Stizzito - Cruciverba

Soluzione 12 lettere : INDISPETTITO

Dall'indole aggressiva e violenta", al momento dell'uscita dalla questura, stizzito per via della presenza di giornalisti e fotografi, sferrò un calcio ad... affrancato da abu bakr che lo strappò alle torture del suo padrone indispettito per la conversione del suo schiavo. ^ luciano canepari, muezzin, in il...