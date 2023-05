Spettava al sovrano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Spettava al sovrano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : SIRE

Significato/Curiosita : Spettava al sovrano

Regno di gerusalemme esportò in oriente le strutture feudali francesi: al re spettava il compito di assicurare l'unità dei feudi che componevano i domini... Cercando la casa discografica, vedi sire records. sire (lett. "re, signore, sovrano", dall'antico francese sire, dal latino senior) è un titolo onorifico... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 3 maggio 2023

