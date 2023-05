_ Spalletti allenatore di calcio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: _ Spalletti allenatore di calcio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : LUCIANO

Significato/Curiosita : Spalletti allenatore di calcio

Luciano spalletti (certaldo, 7 marzo 1959) è un allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo centrocampista, tecnico del napoli. nel corso... luciano di samosata – scrittore e retore greco antico luciano i di monaco – nobile monegasco luciano siqueira de oliveira – calciatore brasiliano noto... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 3 maggio 2023

Altre risposte alla domanda : _ Spalletti allenatore di calcio : spalletti; allenatore; calcio; Lo spalletti allenatore iniz; __ spalletti , allenatore di calcio; Iniziali di spalletti , l allenatore; __ spalletti , allenatore; Il Guardiola allenatore ; Il Gasperini allenatore ; L allenatore sportivo; Lo Spalletti allenatore iniz; Noto ex-allenatore di calcio... in breve; Quella di calcio si disputa allo stadio; Blocca il pallone nel calcio ; Una vittoria di misura nel calcio ; Il Giovanni mister del calcio in breve; Si ripartisce al Totocalcio ;

Cerca altre Definizioni