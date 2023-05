Sostanza acida che fa coagulare il latte - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sostanza acida che fa coagulare il latte. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CAGLIO

Significato/Curiosita : Sostanza acida che fa coagulare il latte

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi caglio (disambigua). il caglio (dal latino coagulum, formato da con- e un derivato di agere)... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 3 maggio 2023

