Sono tricolori quelle dei sindaci - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sono tricolori quelle dei sindaci. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : FASCE

Significato/Curiosita : Sono tricolori quelle dei sindaci

I sindaci dell'alto adige. decreto ministeriale 5 settembre 1994, in m. grondacci (prof.), normativa sulle industrie insalubri: i compiti di sindaci e... Cima delle fasce – vetta del gruppo delle levanne, in piemonte monte fasce – montagna dell'appennino ligure giovanni fasce – allenatore di calcio ed ex... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 3 maggio 2023

