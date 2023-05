Sono quotate in Borsa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sono quotate in Borsa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : AZIONI

Significato/Curiosita : Sono quotate in borsa

Ammesse etc. le società quotate possono ritirarsi (o essere ritirate) dalla borsa tramite delisting, mentre quelle non quotate possono entrarvi (o rientrarvi)... In considerazione il tipo di azione che il socio possiede: le azioni ordinarie danno diritto di voto, mentre le azioni speciali (preferred shares) danno... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 3 maggio 2023

