Sono doppie in battello - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sono doppie in battello. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : TL

Significato/Curiosita : Sono doppie in battello

Mccallum e l'ex-politico joel pritchard in bainbridge island negli stati uniti d'america: il nome deriva da un battello, chiamato "pickle boat", che navigava... tl – simbolo chimico del tallio tl – termoluminescenza tl – codice vettore iata di trans mediterranean airways tl – codice fips 10-4 di tokelau tl – codice... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 3 maggio 2023

Altre risposte alla domanda : Sono doppie in battello : sono; doppie; battello; sono quotate in Borsa; sono alla base degli apparecchi digitali; Lo sono le carte di chi bara; Così si possono portare i libri; Ce ne sono cinque a statuto speciale; Letto senza le doppie ; doppie nei saccheggi; Sono doppie nei ritrovi; doppie nel pennacchio; Le doppie in azzurro; Costruì il primo battello a vapore; Lo si attraversa in battello ; L inventore del battello a vapore; battello a vapore; Ippolito, lo scrittore che perì nel naufragio del battello Ercole;

Cerca altre Definizioni