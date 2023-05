Ce ne sono cinque a statuto speciale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ce ne sono cinque a statuto speciale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : REGIONI

Significato/Curiosita : Ce ne sono cinque a statuto speciale

Titolo è sancito invece solo da atti preunitari. in talune regioni a statuto speciale e nelle province autonome tutta la materia è stata devoluta alla legislazione... Le regioni della francia (in francese: régions, sing. région, pronuncia afi: [e.j~]) costituiscono la suddivisione amministrativa di primo livello... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 3 maggio 2023

