Sono alla base degli apparecchi digitali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sono alla base degli apparecchi digitali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 19 lettere : CIRCUITI ELETTRONICI

Significato/Curiosita : Sono alla base degli apparecchi digitali

Uditivo. i moderni apparecchi acustici sono costituiti da dispositivi elettronici di tipo analogico o digitale. i prezzi degli apparecchi acustici possono... Un circuito elettronico, in elettronica, è un circuito elettrico composto in massima parte da componenti elettronici, dedicati all'elaborazione di segnali... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 3 maggio 2023

Altre risposte alla domanda : Sono alla base degli apparecchi digitali : sono; alla; base; degli; apparecchi; digitali; sono quotate in Borsa; Lo sono le carte di chi bara; Così si possono portare i libri; Ce ne sono cinque a statuto speciale; sono in Cile; Viene dalla campagna per Leopardi; Partecipare alla festa; Fare il verme alla vite; Nome dato alla provincia di Foggia; La misura inferiore alla medium; L elemento base per le atomiche; La base teorica di un partito; Un difensore del base ball; Elencano i vocaboli in base alle ultime lettere; Morbidi dolcetti americani a base di zucchero; L Arma degli Alpini; Il regime di vita degli zingari; Il nome degli abitanti della Costa d Avorio; Incassa per conto degli autori (sigla); Quello degli Ebrei ha sette bracci; en place: l elegante apparecchi amento della tavola; Un apparecchi o che capta onde; Gli apparecchi per inspirare; apparecchi o usato per frantumare i calcoli renali; Cura carie e mette apparecchi ; Trasmette su molti canali digitali ; Scheda per depositare immagini digitali ; La faccina nei messaggi digitali ing; Si scattano digitali ; I libri non digitali ;

Cerca altre Definizioni