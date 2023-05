Il sistema di registrazione opposto all analogico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il sistema di registrazione opposto all analogico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : DIGITALE

Significato/Curiosita : Il sistema di registrazione opposto all analogico

La conversione analogico-digitale. a differenza dell'audio analogico, il digitale ha tuttavia una maggiore fedeltà nella registrazione/trasmissione del... digitale – rappresentazione numerica di un'informazione, contrapposta all'analogico digitale (digitalis) – genere di pianta erbacea e arbustiva digitale... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 3 maggio 2023

