Scorre nelle Marche e sbocca nell Adriatico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Scorre nelle Marche e sbocca nell Adriatico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ESINO

Significato/Curiosita : Scorre nelle marche e sbocca nell adriatico

Tronto è un comune italiano di 46 994 abitanti della provincia di ascoli piceno nelle marche. posto lungo la costa adriatica meridionale delle marche alla... esino lario (/'zino 'larjo/; in pronuncia locale /'e-/; isen ['izen] in dialetto esinese; esin ['ezi] in dialetto lecchese) è un comune italiano di... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 3 maggio 2023

