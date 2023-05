Scorre nei pressi di Lione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Scorre nei pressi di Lione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : AIN

Significato/Curiosita : Scorre nei pressi di lione

scorre per i primi 267 km, per proseguire poi in francia per altri 545 km fino a sfociare nel mar mediterraneo e con una portata media annua presso la... ain – epsilon tauri ain – codice iso 639-2 alpha-3 per la lingua ainu ain – uno dei dipartimenti francesi ain – centro abitato del libano aín – comune... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 3 maggio 2023

