Scimmia delle foreste pluviali del Sud-est asiatico - Cruciverba

Soluzione 22 lettere : GIBBONE DALLE GUANCE ROSA

Il Gibbone dalle guance rosa (Nomascus gabriellae), è una specie di scimmia delle foreste pluviali del Sud-est asiatico, presente principalmente in Vietnam, ma anche in Laos e in alcune zone della Cina. Il suo nome deriva dalle guance di colore rosa acceso presenti sia nei maschi che nelle femmine adulti. Il Gibbone dalle guance rosa ha un aspetto elegante e slanciato, con lunghe braccia e dita prensili che gli permettono di muoversi agilmente tra gli alberi.

Gibbone dalle guance bianche (nomascus leucogenys) gibbone dalle guance rosa (nomascus gabriellae) gibbone di hainan (nomascus hainanus)

