È riservata a funzioni religiose per famiglie nobili - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È riservata a funzioni religiose per famiglie nobili. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 18 lettere : CAPPELLA GENTILIZIA

Significato/Curiosita : E riservata a funzioni religiose per famiglie nobili

Disambiguazione – "nobile" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi nobile (disambigua). disambiguazione – "nobili" rimanda qui. se stai cercando... Con il termine cappella gentilizia, in generale, si designa una piccola struttura di culto commissionata da una certa famiglia. questa struttura oggigiorno... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 3 maggio 2023

