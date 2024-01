La definizione e la soluzione di: Quelli persiani hanno il muso schiacciato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su: Quello "ipertipico", in cui le caratteristiche tipiche del persiano, come il muso schiacciato, sono esasperate e potenzialmente problematiche per la salute...

Federico Gatti (Rivoli, 24 giugno 1998) è un calciatore italiano, difensore della Juventus e della nazionale italiana.

Italiano

Sostantivo, forma flessa

gatti m pl

(zoologia) , (mammalogia) plurale maschile di gatto

Sillabazione

gàt | ti

Etimologia / Derivazione

vedi gatto

Sinonimi

( familiare ) mici

mici ( scherzozo ) felini

felini (tecnica) battipali; magli

Iperonimi

(zoologia) esseri viventi, (dominio) eucarioti, (regno) animali, Metazoi, (phylum) Cordati, (tipo) Vertebrati, Amnioti, omeotermi, omotermi, (classe) Mammiferi, (superordine) Euteri, (ordine) Carnivori, (famiglia) Felidi, felino

