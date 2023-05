Quanto più si gonfia tanto più è vuoto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quanto più si gonfia tanto più è vuoto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : BORIOSO

Significato/Curiosita : Quanto piu si gonfia tanto piu e vuoto

Di persona piena di boria e di vanagloria, di nessuna qualità ma che si gonfia di presunzione come un pallone tanto gonfio da stare per esplodere a pancia... Irreparabilmente rovinato dall'urina del teppista. l'omonimo è un attempato e borioso miliardario costretto su una sedia a rotelle da un serio ferimento occorsogli... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 3 maggio 2023

Altre risposte alla domanda : Quanto più si gonfia tanto più è vuoto : quanto; gonfia; tanto; vuoto; Un vino alquanto chiaro; Lo dice chi non vuol dire quanto ; Lo erano tanto i Galli quanto i Britanni; Indica quanto manca; Brevi quanto un attimo; Si gonfia no sbuffando; Lo gonfia il suonatore della cornamusa; Si gonfia inspirando; gonfia no chi se le dà; Si gonfia no riempiendoli; Motivetti come Tutti al mare e tanto pe cantà; Cresce soltanto ; tanto audace e spinto da scandalizzare; Parla soltanto a gesti; Soltanto pochi tennisti hanno vinto il Grande; Un vuoto interno; Un vuoto nella memoria; Un vuoto da colmare nella memoria; Induce a considerare mezzo pieno il bicchiere mezzo vuoto .; Pianta dal fusto vuoto ;

Cerca altre Definizioni