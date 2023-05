Può sorreggere un materasso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Può sorreggere un materasso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : RETE

Significato/Curiosita : Puo sorreggere un materasso

Disegnati da corradini, ripartendo quindi con un nuovo progetto. si trattava di un cristo, sdraiato su un materasso, con il capo sorretto da due cuscini e inclinato... rete – infrastruttura creata per la distribuzione di gas (gasdotti), petrolio (oleodotti), acqua (rete idrica) rete elettrica – infrastruttura per la... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 3 maggio 2023

Altre risposte alla domanda : Può sorreggere un materasso : sorreggere; materasso; sorreggere , fare da puntello; La travatura a triangolo per sorreggere una tettoia; Coprono il materasso ; Morbido come un materasso ; Grossolano materasso da stendere per terra;

Cerca altre Definizioni