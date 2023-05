Proposti per la carica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Proposti per la carica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : DESIGNATI

Significato/Curiosita : Proposti per la carica

Ai movimenti delle cariche elettriche. la forma standard delle equazioni prevede una carica elettrica, ma non presuppone una carica magnetica. le equazioni... Quella di sopravvissuto designato (in inglese: designated survivor, detto anche successore designato) è una figura istituzionale degli stati uniti d'america... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 4 maggio 2023

Altre risposte alla domanda : Proposti per la carica : proposti; carica; Una carica per emeriti; È carica d energia; Si scarica no sugli iPhone; Destituite dalla carica ; Sostituire in una carica ;

Cerca altre Definizioni