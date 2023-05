Le prime in afanno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le prime in afanno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : AF

Significato/Curiosita : Le prime in afanno

Con ël presentiment forse ‘d sò destin, sovens soe stròfe a risento dl'afann e dël disórdin dij fantasma ch'a lo cimento; ma quand che l'ispirassion... Tranvia altdorf-flüelen af – codice di carrozzeria (direttiva 2001/116/ce) del veicolo multiuso af – codice vettore iata per air france af – codice iso 639-2... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 3 maggio 2023

Altre risposte alla domanda : Le prime in afanno : prime; afanno; Si esprime con le mani; Uno alle prime armi; Le prime di prima; Le prime lettere di Björn; Nei fumetti esprime sorpresa;

Cerca altre Definizioni