Porta la penna in testa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Porta la penna in testa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ALPINO

Significato/Curiosita : Porta la penna in testa

Sandro penna (perugia, 12 giugno 1906 – roma, 21 gennaio 1977) è stato un poeta italiano. inizia a scrivere poesia sul finire degli anni venti del novecento... 2012). il cappello alpino, dal sito della smalp di aosta, su smalp155.org. url consultato il 3 dicembre 2010. ^ penna e cappello alpino, su dittaspada.it... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 3 maggio 2023

Altre risposte alla domanda : Porta la penna in testa : porta; penna; testa; Comporta mento capriccioso di personaggi famosi; Si trasporta no in fusti; porta to condotto; Si porta dal meccanico; Importa nte porto della Cina; Bruciacchiare il pollo già spenna to; Ha la penna nera; Doppie nel penna cchio; Hanno la penna sul cappello; penna rello dal largo tratto; Hanno un taglio in testa ; Perse la testa per Dalila; In testa al gallo; In testa all ondina; Da qui si esce con la testa a posto;

