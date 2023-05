Poesie mordaci contro i cattivi costumi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Poesie mordaci contro i cattivi costumi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SATIRE

Significato/Curiosita : Poesie mordaci contro i cattivi costumi

Nobili di francia non durò a lungo: sempre per colpa dei suoi scritti mordaci, litigò con l'aristocratico guy-auguste de rohan-chabot, cavaliere di rohan... Ludovico ariosto scrisse alcune satire (satire) su modello dei sermones oraziani. notevole è poi la commistione fra satira ed epica da cui nasce il poema... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 3 maggio 2023

