Piccolo corso d acqua sorgiva - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Piccolo corso d acqua sorgiva.

Soluzione 8 lettere : RUSCELLO

Piccolo corso d acqua sorgiva

La politica dell'acqua è l'attività di pianificare, sviluppare, distribuire e ottimizzare le risorse idriche. il consumo di acqua nel mondo è diseguale... In idrografia, ruscello è il nome generico di un piccolo corso d'acqua sorgiva. il termine ruscello trae origine dal latino volgare ri(v)uscellus, diminutivo... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 3 maggio 2023

