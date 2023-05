Il pesce di mare detto cheppia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il pesce di mare detto cheppia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : ALOSA

Significato/Curiosita : Il pesce di mare detto cheppia

Alosa fallax, conosciuta comunemente come cheppia, è un pesce anadromo della famiglia clupeidae. questa specie è diffusa nel mediterraneo occidentale... alosa fallax, conosciuta comunemente come cheppia, è un pesce anadromo della famiglia clupeidae. questa specie è diffusa nel mediterraneo occidentale... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 4 maggio 2023

Altre risposte alla domanda : Il pesce di mare detto cheppia : pesce; mare; detto; cheppia; Un pesce dalle uova molto ricercate; La spia d un pesce cane; Pregiato pesce di mare; Si dice di un pesce che si sposta dal mare alle acque dolci per riprodursi; pesce le cui uova costituiscono la bottarga; Una mèta di chi va al mare in Florida; Gioia del mare ; Un temibile tornado che si forma sulla superficie del mare ; Rosalino Cellamare in arte _; Fa tremare anche i più coraggiosi; detto dell era corrente; detto : _ propheta in patria; È detto anche positrone; Giorni detto in breve; detto sentenzioso; Pesce chiamato anche cheppia o alaccia;

Cerca altre Definizioni