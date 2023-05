Perfora le orecchie - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Perfora le orecchie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : STRILLO

Significato/Curiosita : Perfora le orecchie

La perforazione delle orecchie viene fatta ai ragazzi come rito di passaggio: la madre perfora un orecchio e il padre perfora l'altro, ciò simboleggia... Nel marzo e aprile 2016 porta in scena lo spettacolo menestrello mentre strillo dove oltre ai suoi sketch comici presenta sul palco tramite un proiettore... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 3 maggio 2023

Altre risposte alla domanda : Perfora le orecchie : perfora; orecchie; Una perfora zione decorativa sul corpo ing; perfora trice per le ricerche petrolifere; Un attrezzo per scavi e perfora zioni; Macchinario per perfora re il terreno; Ha foglietti perfora ti; Arriva alle orecchie ; orecchie tte alle cime di; La foggia di certe orecchie ; Condiscono le orecchie tte; Crescono ai lati delle orecchie ;

