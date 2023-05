Ha per capitale Khartum - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ha per capitale Khartum. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : SUDAN

Significato/Curiosita : Ha per capitale khartum

Vedi khartoum (film). khartum (in arabo: , al-kharum; in inglese: khartoum) o cartum, khartoum o chartum, è la capitale del sudan. la città è... Vedi sudan (disambigua). coordinate: 15°n 32°e / 15°n 32°e15; 32 il sudan (sudàn; in arabo: , al-sudan), ufficialmente repubblica del sudan (in... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 3 maggio 2023

