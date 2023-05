La pasta per preparare le crostate - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La pasta per preparare le crostate. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : FROLLA

O ripieno per torte e crostate e viene usato per preparare alcune ricette tradizionali fra cui la torta streusel, la zwetschgenkuchen e la shoofly pie... Tipo particolare è la frolla ovis mollis, ovvero frolla in cui si utilizzano tuorli d'uovo sodi e setacciati; con questa frolla si ottengono biscotti... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 3 maggio 2023

