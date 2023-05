Parti mobili del motore a scoppio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Parti mobili del motore a scoppio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : PISTONI

Significato/Curiosita : Parti mobili del motore a scoppio

Una ruota a pale di una turbina o il nucleo rotante di un motore elettrico sono chiamati rotori, mentre l'albero a camme di un motore a scoppio no. laddove... Su franco pistoni franco pistoni, su mymovies.it, mo-net srl. (en) franco pistoni, su internet movie database, imdb.com. (en) franco pistoni, su allmovie... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 3 maggio 2023

