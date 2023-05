Partecipare alla festa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Partecipare alla festa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : INTERVENIRE

Significato/Curiosita : Partecipare alla festa

Chiesa cattolica, una festa di precetto è un giorno in cui, come recita il codice di diritto canonico, l'obbligo di partecipare alla messa è uno dei cinque... intervenire ad ogni costo negoziati umanitari. l'esperienza di medici senza frontiere è un libro edito da cooper edizioni a cura di claire magone, michaël... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 4 maggio 2023

