Parte più stretta della gamba - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Parte più stretta della gamba. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CAVIGLIA

Significato/Curiosità : Parte più stretta della gamba

La parte più stretta della gamba o caviglia è comunemente nota come "caviglia". È la giuntura che collega la gamba al piede e svolge un ruolo essenziale nel sostegno e nel movimento del corpo. La caviglia è formata da diverse ossa, tra cui la tibia, il perone e il talus, che si uniscono per formare una struttura articolata. È protetta da legamenti e muscoli che consentono una vasta gamma di movimenti, come la flessione, l'estensione, la rotazione e l'inversione del piede. La caviglia è vulnerabile agli infortuni, come le distorsioni o le fratture, a causa della sua posizione esposta e del peso che sopporta durante l'attività fisica. La cura adeguata e il riposo possono aiutare a guarire da tali lesioni e a ripristinare la piena funzionalità della caviglia.

