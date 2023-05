La nota di petto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La nota di petto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : DO

Significato/Curiosita : La nota di petto

la voce di petto indica la voce impostata, utilizzata prevalentemente nel canto lirico. la voce di petto, oltre che risuonare nel petto, utilizza come... Più forte. do – codice vettore iata di air vallée e dominicana de aviación do – codice iso 3166-1 alpha-2 della repubblica dominicana do – codice iso... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 3 maggio 2023

