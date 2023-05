Il Néstor e la Cristina ex presidenti argentini - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il Néstor e la Cristina ex presidenti argentini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : KIRCHNER

Significato/Curiosita : Il nestor e la cristina ex presidenti argentini

Vicepresidente dell'argentina. è stata presidente della repubblica argentina dal 2007 al 2015. come moglie dell'ex presidente néstor kirchner, inoltre... Néstor carlos kirchner ostoić (río gallegos, 25 febbraio 1950 – el calafate, 27 ottobre 2010) è stato un politico argentino. dal 25 maggio 2003 al 10 dicembre... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 4 maggio 2023

