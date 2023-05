Nei conventi ci sono i… superiori - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nei conventi ci sono i… superiori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : PADRI

Significato/Curiosita : Nei conventi ci sono i… superiori

padri della chiesa è la denominazione adottata dal cristianesimo intorno al v secolo per indicare i principali scrittori cristiani, il cui insegnamento... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 3 maggio 2023

Altre risposte alla domanda : Nei conventi ci sono i… superiori : conventi; sono; superiori; Sono annessi ai conventi ; L elezione nelle conventi on degli USA; Cortile porticato in conventi e monasteri; La superiora in alcuni conventi di monache; conventi di monaci; Ci sono le chirurgiche e le FFP2; Lo sono gli appartamenti vicini alla ferrovia; sono tricolori quelle dei sindaci; sono pari nella solfa; Possono affaticare chi le sale; I superiori dei monasteri; superiori di monasteri; Tali sono le facce superiori dei normali brillanti; Ci sono quelle dentali superiori ; Scuole superiori ;

