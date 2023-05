Le navi a vela che temevano gli assalti dei pirati - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le navi a vela che temevano gli assalti dei pirati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : GALEONI

Significato/Curiosita : Le navi a vela che temevano gli assalti dei pirati

Aveva meno di 200 abitanti. gli assalti degli spagnoli ai nativi local avevano peggiorato i rapporti pur non riuscendo a condurre alla conquista consolidata... Un galeone portoghese solitamente aveva una stazza di circa 500 t, ma esistevano galeoni anche di 2.000 o più tonnellate, come i cosiddetti galeoni di... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 3 maggio 2023

Altre risposte alla domanda : Le navi a vela che temevano gli assalti dei pirati : navi; vela; temevano; assalti; pirati; I nativi delle antiche Isole dei navi gatori; I pirati scandinavi detti poi normanni; Bartolomeo che fu un celebre navi gatore; Antiche navi da guerra a tre alberi; Il cetaceo che segue le navi ; Il lago di Clevela nd; Preferisce non svela rsi; Il rivela tore inventato da Calzecchi Onesti; Barca a vela da regata; Svela re un segreto a un amico, confessare; I pagani temevano quelle degli dei; I naviganti la temevano con Cariddi; Gli antichi temevano quelle degli dèi; Nave medievale utilizzata per gli assalti alle fortezze costiere; Vi andavano i pirati ; Le casse sotterrate dai pirati ; Le ricchezze seppellite dai pirati ; Brillavano nei forzieri dei pirati ; I pirati scandinavi detti poi normanni;

Cerca altre Definizioni