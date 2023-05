È morale meno male - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È morale meno male. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : OR

Significato/Curiosita : E morale meno male

Significati, vedi male (disambigua). il male, nella sua opposizione al bene, è ciò che è dannoso, inopportuno, contrario alla giustizia, alla morale o all'onestà... or – codice vettore iata di arkefly or – codice iso 639-2 alpha-2 della lingua oriya or – codice iso 3166-2:es della provincia di ourense (spagna) or...